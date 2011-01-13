МОН ще не приймало остаточного рішення про держзамовлення у ВНЗ

Міністерство освіти і науки поки що не приймало остаточного рішення щодо скорочення заявки на державне замовлення на навчання фахівців, бакалаврів і магістрів у 2011 році

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив член парламентського комітету з питань науки і освіти Максим ЛУЦЬКИЙ.

Він підкреслив, що міністерство дійсно підготувало лист для ректорів та фахівців з метою вивчити необхідну кількість держзамовлення.

«Те, що написано в листі, це не те, що буде насправді», - сказав М.ЛУЦЬКИЙ.

Водночас він прогнозує, що держзамовлення буде дійсно зменшено, але не на 42% порівняно з минулим роком, а на 10-15%.

«Це реалії життя, я не бачу в цьому жодної проблеми, тим більше, кількість випускників в цьому році буде скорочена на 42%», - сказав депутат.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки України днями розіслало ректорам вишів лист із рекомендацією скоротити держзамовлення на 42%.

Зокрема, в листі йдеться, що кількість випускників старшої школи (11-річки) в 2011 році зменшується на 142,6 тис. осіб (на 42,1%). Тому МОН рекомендує вишам на 42% (порівняно з 2010 роком) скоротити кількість бюджетних місць для навчання бакалаврів. Для отримання рівня фахівця і магістра рекомендується залишити 90% випускників-бакалаврів (із них лише 30% зможуть стати магістрами). Раніше такого розділення не було - були лише рекомендації, що кількість магістрів і фахівців не повинна перевищувати кількість бакалаврів, які навчаються за бюджетні кошти.