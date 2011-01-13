В Україні планується процес укрупнення ВНЗ

В Україні планується процес укрупнення вищих навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на прес-конференції в Києві член парламентського комітету з питань науки та освіти Максим ЛУЦЬКИЙ поінформував, що його комітет планує сьогодні розглянути та внести для розгляду на цій сесії проект закону про вищу освіту, в якому планується передбачити систему укрупнення ВНЗ.

За словами М.ЛУЦЬКОГО, в проекті закону пропонується в залежності від кількості студентів давати визначення навчального закладу – університет, академія, коледж чи професійний коледж. «Це дуже непростий законопроект, не всі його сприймають, але у нас немає іншого шляху, необхідно укрупнювати навчальні заклади», - сказав депутат.

Він зауважив, що не може бути такого, щоб існувало п’ять національних гуманітарних, п’ять національних технічних університетів тощо.

Також М.ЛУЦЬКИЙ розповів, що в законопроекті, одним з авторів якого він є, планується закріпити на законодавчому рівні зовнішнє незалежне оцінювання. Зокрема, пропонуватиметься, щоб вступ до вишів проводився на базі результатів ЗНО, атестату та вступних іспитів на рівній основі. Законопроект передбачає і розширення автономії національних вищих закладів, в тому числі й у фінансовому плані.

У свою чергу екс-міністр науки та освіти України Станіслав НІКОЛАЄНКО запропонував профільному комітету ВР не передбачати чітку кількість студентів для визначення класифікації ВНЗ. «Не пишіть у закон, що класичний університет – це 10 тисяч студентів. Бо по цій класифікації ні Сорбона, ні Лондонський університет, ні Кембридж, ні Гарвард не потраплять у класифікацію класичних університетів», - сказав він.

Як компроміс С.НІКОЛАЄНКО запропонував написати: «як правило, становить таку-то кількість».

Також С.НІКОЛАЄНКО вважає, що було б доцільніше зробити незалежну оцінку якості надання освітніх послуг вищими навчальними закладами і забрати ліцензії у тих, які не відповідають високим стандартам. Він застеріг, що непродумані кроки щодо закриття чи укрупнення університетів можуть викликати студентські страйки, як це було, наприклад, у Сумах кілька років тому.