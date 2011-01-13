Звільнення Лікарчука посилює ризик маніпуляцій із ЗНО

Звільнення Ігоря ЛІКАРЧУКА з посади директора Українського центру оцінювання якості освіти посилює ризик маніпуляцій з результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила перший директор Українського центру оцінювання якості освіти Лілія ГРИНЕВИЧ сьогодні на прес-конференції у Києві.

Вона зауважила, що сьогодні на законодавчому рівні не захищені від втручання результати зовнішнього незалежного оцінювання, і тому їхня об’єктивність фактично залежить від позиції директора центру.

Л.ГРИНЕВИЧ наголосила, що з призначенням нового керівника центру не можна стверджувати, що будуть порушення, але ризик, на її думку, є. «Можна прогнозувати, що існує ризик втручання у результати ЗНО», - зауважила вона.

Вона також наголосила на необхідності якнайшвидшого законодавчого забезпечення інформаційної безпеки Центру оцінювання якості освіти.

У свою чергу, колишній міністр науки і освіти Станіслав НІКОЛАЄНКО надав високу професійну оцінку діяльності І.ЛІКАРЧУКА і висловив думку, що його звільнення було помилковим.

На його думку, необхідно удосконалювати саму систему освіти, тому що помилки у тестах були пов’язані не з тим, що складались непрофесійно, а з тим, що помилки є у самих учбових програмах та підручниках.

Член парламентського Комітету з питань науки та освіти Максим ЛУЦЬКИЙ також на прес-конференції спростував заяву І.ЛІКАРЧУКА, що він нічого не знав про своє звільнення.

М.ЛУЦЬКИЙ зауважив, що перед звільненням І.ЛІКАРЧУК мав тривалу розмову з керівництвом Міносвіти і йому було навіть запропоновано іншу посаду, на яку він погодився.

За словами М.ЛУЦЬКОГО, лише потім І.ЛІКАРЧУК відмовився і дав інтерв’ю, у якому заявив, що нічого не знав про своє звільнення.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів звільнив І.ЛІКАРЧУКА 5 січня з посади директора Українського центру оцінювання якості освіти і призначив на цю посаду Ірину ЗАЙЦЕВУ.

І.ЛІКАРЧУК обіймав цю посаду з самого моменту створення Українського центру оцінювання якості освіти.

У коментарі деяким ЗМІ І.ЛІКАРЧУК розповів, що хоча в останні місяці ходили чутки про можливе звільнення від посади, йому стало відомо про дане розпорядження влади зі ЗМІ. «Офіційну інформацію про те, що мене звільнили з посади директора Українського центру, я дізнався з Інтернету. Хоча протягом останніх місяців ходили чутки про те, що подібне рішення готується», - сказав чиновник.

На його думку, основна причина такого рішення в тому, що працюючи директором центру, він «не виконував замовлення дуже великої кількості людей, в тому числі і тих, які сьогодні при владі, на підвищення або штучне виставлення результатів зовнішнього оцінювання їх протеже».

Український центр оцінювання якості освіти займається розробкою тестових завдань для абітурієнтів та організацією тестової кампанії.