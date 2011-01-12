В Одесі на хабарі спіймали завкафедрою держуніверситету
19:23, 12 січня 2011Освіта
0 0
Вимагав у студентів за успішну здачу заліків і іспитів 42 тис. грн.
В Одесі затриманий за хабарництво співробітник вищого навчального закладу - завідувач кафедрою економіки підприємства.
Про це повідомили сьогодні УНІАН у Центрі громадських зв`язків облуправління внутрішніх справ.
Зловмисника викрили співробітники Державної служби боротьби з економічними злочинами УМВС України в області у вимаганні і отриманні хабарів у студентів державного вишу.
Зокрема, встановлено, що він «вимагав у студентів і одержав на своєму робочому місці за успішну здачу заліків і іспитів хабарі у розмірі 42 тис. грн.», уточнили в ЦГЗ облУВС.
Стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід – підписку про невиїзд.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter