В Одесі на хабарі спіймали завкафедрою держуніверситету

В Одесі затриманий за хабарництво співробітник вищого навчального закладу - завідувач кафедрою економіки підприємства.

Про це повідомили сьогодні УНІАН у Центрі громадських зв`язків облуправління внутрішніх справ.

Зловмисника викрили співробітники Державної служби боротьби з економічними злочинами УМВС України в області у вимаганні і отриманні хабарів у студентів державного вишу.

Зокрема, встановлено, що він «вимагав у студентів і одержав на своєму робочому місці за успішну здачу заліків і іспитів хабарі у розмірі 42 тис. грн.», уточнили в ЦГЗ облУВС.

Стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід – підписку про невиїзд.