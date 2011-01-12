Журналісти закликали колег стежити за подіями навколо ДонНУ

Представники кандидатів на посаду ректора Донецького національного університету Петра ЄГОРОВА та Юрія ЛИСЕНКА, донецькі журналісти Тимофій ЗЛАТКІН і Данило ЧИКІН закликали своїх колег стежити за розвитком подій навколо виборів ректора ДонНУ і перевіряти будь-яку інформацію на цю тему.

Про це Т.ЗЛАТКІН та Д.ЧИКІН сказали на прес-конференції в УНІАН на тему: «Війна за університет: чи можливе перемир`я?».

Д.ЧИКІН зазначив, що питання законності виборів ректора Донецького національного університету, які відбулися 10 грудня 2010 року, зараз розглядається у суді.

Ситуація, що склалася, за його словами, поставила під загрозу як репутацію університету, так і демократичну прозорість всієї системи вищої освіти в цілому.

“Я закликаю журналістів не втрачати пильності та уважно стежити за процесом, тому що фактично широкий громадський резонанс – це єдина надія на справедливе рішення питання, на те, що не “завирішують” це питання, на те, що не вступлять в дію якісь таємні зв’язки, про які ми зараз не можемо говорити напевно, і про те, що не відбудеться беззаконня і рейдерське захоплення найбільшого вишу Східної України”, - сказав Д.ЧИКІН.

Журналіст заявив, що йому телефонували невідомі, які представлялись працівниками облдержадміністрації, і рекомендували утриматись від висвітлення теми виборів ректора ДонНУ.

Водночас Д.ЧИКІН висловив переконання, що замовчувати цю тему не можна. “Ми змушені визнавати, що все, що відбувається в найбільшому виші Донецької області, одному з провідних і найстаріших вузів Східної України, дуже сильно нагадує рейдерське захоплення. Ми занепокоєні ситуацією і сподіваємось, що вона вирішиться згідно з законом і в інтересах вишу, його трудового колективу та студентів. Тому що це відкриває небезпечний прецендент, який може повторитися де завгодно і коли завгодно”, - наголосив журналіст.

“Якщо переможець виборів ректора буде небажаний для Міністерства освіти, чи якихось груп впливу, то не виключено, що будуть кримінальні справи, що не відбуватимуться нові дзвінки в редакції газет, не виключено, що будуть нові судові процеси від незрозумілих фігурантів... Якщо ця проблема не буде вирішена по закону, то система вищої освіти України може попрощатися зі своєю самостійністю”, - переконаний Д.ЧИКІН.

Він нагадав, що Київський окружний адміністративний суд розглядає справу за позовом ще одного кандидата у ректори ДонНУ Олександра КОРИСТІНА, який звернувся до суду, оскільки його кандидатура, всупереч закону «Про вищу освіту», нібито протизаконно не була представлена на виборах ректора ДонНУ. Розгляд справи призначено на 25 січня, і поки що дію рішення про результати виборів нового ректора призупинено до винесення рішення суду за позовом О.КОРИСТІНА. Третьою стороною в суді призначено П.ЄГОРОВА, який виконує обов’язки ректора ДонНУ.

У свою чергу, Т.ЗЛАТКІН пояснив, що приїхав на прес-конференцію на прохання друзів П.ЄГОРОВА. Він зазначив, що останню добу вивчав в інтернеті всі публікації на тему виборів ректора Донецького національного університету і був дуже розчарований, що в більшості статей немає посилань на джерела інформації.

“Як журналіст, я прошу інших журналістів чітко дотримуватись канонів журналістики з приводу перевірки інформації, її джерел”, - підкреслив Т.ЗЛАТКІН.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня 2010 року міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК, не одержавши від ректора Донецького національного університету Володимира ШЕВЧЕНКА добровільної згоди на звільнення, звільнив його своїм наказом.

В.о. ректора був призначений проректор Андрій КУЧКО, але 23 вересня він був також звільнений, а на його місце призначений Петро ЄГОРОВ.

Конкурс на посаду ректора ДонНУ був оголошений 23 листопада. На посаду ректора свої кандидатури спочатку подали П.ЄГОРОВ, В.ШЕВЧЕНКО і Юрій ЛИСЕНКО.

Але 6 грудня В.ШЕВЧЕНКО зняв свою кандидатуру, заявивши, що одержує від органів місцевої влади, від губернатора і з Міносвіти непрямі погрози і вимоги не брати участі в конкурсі.

10 грудня конференція трудового колективу Донецького національного університету обрала Ю.ЛИСЕНКА для затвердження Міністерством освіти, науки, молоді і спорту на посаді ректора вишу. За результатами таємного голосування Ю.ЛИСЕНКО набрав 46% голосів, тобто подолав необхідні 30%, а його опонент П.ЄГОРОВ набрав 29,67% голосів.

15 грудня міліція провела обшук в квартирі Ю.ЛИСЕНКА.

17 грудня прес-служба прокуратури Донецької області повідомила, що в Донецькому національному університеті проходять слідчі дії, пов`язані з порушенням кримінальної справи про розтрату майна посадовцями вишу. При цьому прес-служба прокуратури області попросила не «зв`язувати факт порушення кримінальної справи з виборами ректора університету».

Увечері 17 грудня двоє невідомих напали на Тетяну ЛЕВ – дружину новообраного ректора, жінка в результаті нападу одержала струс мозку. За словами Ю.ЛИСЕНКА, нападаючі заявили його дружині: «Це тобі за чоловіка!».

23 грудня адвокат Ю.ЛИСЕНКА і Т.ЛЕВ Катерина КУТНЯ повідомила, що Київський окружний адмінсуд заборонив Міністерству освіти підписувати контракт з Ю.ЛИСЕНКОМ у зв’язку прийняттям розгляду позову О.КОРИСТІНА.

28 грудня Ю.ЛИСЕНКО подав апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду про заборону Міністерству освіти, науки, молоді і спорту підписувати з ним контракт.