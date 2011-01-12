У Росії кращих вчителів заохочуватимуть рублем

Уряд РФ в 2011 році виділить на винагороду кращим вчителям країни 200 мільйонів рублів, як і роком раніше.

Як повідомляють РИА-Новости, про це йдеться в розпорядженні, розміщеному в середу на сайті російського кабінету міністрів.

Найбільші дотації - у розмірі 8,4 мільйона рублів - отримає з федерального бюджету Краснодарський край. Мінімальні субсидії передбачені для Єврейської автономної області й Чукотського автономного округу - по 200 тисяч рублів. Москва отримає 8,2 мільйона рублів. Виплата грошового заохочення кращим вчителям здійснюється за результатами конкурсу, правила якого встановлюються Міністерством освіти і науки РФ.

Іншою постановою уряд затвердив розмір субсидій на виплату винагород за виконання функцій класного керівника - цього року їх розмір також залишиться незмінним, на рівні 11,45 мільярда рублів. Найбільші кошти для винагороди за класне керівництво передбачені для Москви (426,6 мільйона рублів), Республіки Башкирія (близько 411,2 мільйона рублів) і Краснодарського краю (близько 404,5 мільйона рублів). Мінімальні дотації отримає Єврейська автономна область (близько 21,4 мільйона рублів) і Чукотський автономний округ (близько 17,5 мільйона рублів). Винагорода за класне керівництво складає 1 тисячу рублів плюс регіональний коефіцієнт.

Російське агентство нагадує, що у вересні минулого року керівник Міністерства освіти та науки Андрій ФУРСЕНКО, у 2010/2011 навчальному році кількість вчителів у Росії складе близько 1,2 мільйона чоловік, при цьому, за його словами, дефіциту вчителів у країні немає. У той же час, згідно з даними міністерства за серпень, в Росії не вистачає близько 2% вчителів, особливо потрібні викладачі іноземної мови, фізики і математики.