МДУ розробив диплом власного зразка

Студенти, які прийняті до Московського державного університету імені Ломоносова в 2011 році на навчання за новими освітніми стандартами вишу, замість державних дипломів отримають дипломи власного зразка МДУ.

Про це пишуть РИА-Новости з посиланням на директора центру ЗМІ МДУ Світлану РЕШЕТНІКОВУ.

"Власний диплом МДУ формату А4 буде вручатися тим випускникам, які пройшли навчання за новими стандартами, розробленими університетом. Відповідно до закону про особливий статус двох державних університетів - Московського та Санкт-петербурзького, МДУ одержав право на розробку власних освітніх стандартів", - сказала вона.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН у вересні 2010 року підписав розпорядження, за яким МДУ отримає в найближчі два роки 5 мільярдів рублів на реалізацію програми розвитку університету. Вона містить десять пріоритетних напрямів, одне з яких - система підготовки та відтворення кадрів нового покоління. Як раніше відзначав ректор МДУ Віктор САДОВНИЧИЙ, в дипломі власного зразка Московського університету система вкладишів буде наближена до міжнародних стандартів. На його думку, російські вузи повинні брати на себе відповідальність за якість своїх випускників, "як це відбувається в усьому світі".