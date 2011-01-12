Студентство проти скорочення безкоштовної освіти

Незалежна студентська профспілка “Пряма дія” виступає категорично проти наміру Міністерства освіти і науки скоротити безкоштовну освіту.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві студентської профспілки.

Зокрема, її автори зазначають, що днями Міносвіти розіслало ректорам вишів лист із рекомендацією скоротити держзамовлення на 42%. “Це означатиме, що десятки тисяч абітурієнтів позбудуться можливості продовжити навчання. Їм буде просто нічим платити”, - констатують у профспілці.

На переконання студентства, скорочення держзамовлення - черговий крок до комерціалізації освіти і перетворення її на бізнес. “Освіту - гарантоване право для кожного - все більше перетворюють на привілей для багатіїв”, - підкреслюється в заяві.

Автори заяви звертають увагу, що платити за освіту доведеться не лише випускникам, які цього року вступатимуть у виші. На 10% скоротять бюджетні місця в технікумах і училищах, а це удар по випускниках 9-х класів.

“Решті школярів теж не варто розслаблятись - міністр обіцяє скорочувати видатки і в наступні роки. Звісно, це робитиметься уже відносно цьогорічного, і так суттєво урізаного обсягу фінансування”, - наголошують у студентській профспілці.

Також, підкреслюється в заяві, втілення міністерських планів призведе до масового звільнення викладачів. “Україна ризикує втратити сотні фахових педагогів - їм нікого буде навчати”, - зазначають студенти.

У зв’язку з цим незалежна студентська профспілка “Пряма дія” вимагає повного скасування рекомендації Міносвіти щодо скорочення бюджетних місць, наполягаючи, що держзамовлення мусить залишитись на колишньому рівні.

“Ми попереджаємо уряд: якщо рішення не буде переглянуто, профспілка готова піднімати школярів та їх батьків на акції протесту”, - наголошується у заяві.