У новому збірнику УКУ історія Унійної Церкви та римо-католицизму в Україні

14 січня у Львові представлять перший випуск історичної серії «Наукових записок Українського католицького університету».

Як повідомили УНІАН у відділі інформації та зовнішніх зв’язків УКУ, ця серія «Наукових записок УКУ» присвячена міждисциплінарним студіям релігійного та історичного вимірів людського буття. Видання підготоване гуманітарним факультетом УКУ.

«Авторів збірки свідомо не обмежували чіткими хронологічними та просторовими рамками. Ми мали на меті надати науковцям максимум творчої свободи у визначенні тем, методів і джерел їхньої творчості», – йдеться у вступному слові редколегії.

Вагоме місце у тематиці збірника займають дослідження з історії Унійної Церкви. Поряд з цим, у збірнику також належно відображено історію римо-католицизму в Україні, розвиток богословської думки православ’я та протестантизму, галицької сакральної архітектури. Вперше вводиться у науковий обіг низка документальних свідчень.

До співпраці над збірником запросили фахівців як з українських наукових центрів у Києві та Львові, а також з-за кордону, зокрема з Польщі та Франції. Завершується збірник пам’ятними публікаціями про видатних українських науковців – Ігоря Шевченка, Ярослава Дашкевича та Ярослава Ісаєвича.

Це видання «Наукових записок УКУ» є вже другим. Перше – з серії «Богослов’я», над яким працював колектив авторів філософсько-богословського факультету, – вийшло друком 2009 року.