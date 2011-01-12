У Криму проходить акція «Ні - хабарництву у вузах!»

У Криму проходить Всеукраїнська акція «Ні - хабарництву у вузах!». Акція проводиться громадською ініціативою «Студентський захист» спільно з МВС України та всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Молоді регіони».

Як повідомляє Крымское информационное агентство з посиланням на прес-службу Кримської республіканської молодіжної громадської організації «Молоді регіони», захід проводиться для забезпечення контролю за проведенням зимової екзаменаційної сесії у ВНЗ, протидії фактам хабарництва і корупції.

У прес-службі відзначили, що, за словами в.о. голови КРМО «Молоді регіони» Дмитра БОРИСЕНКО, в даний час в 14 вузах автономії розміщені плакати з інформацією про акцію та номерами телефонів «гарячої лінії», якою можуть скористатися студенти, які зіткнулися з хабарництвом.

«Ми будемо вести індивідуальну роботу з кожним із звернень і спільно з правоохоронними органами виявляти і припиняти будь-які спроби тиску на студентів», - запевнив Д.БОРИСЕНКО