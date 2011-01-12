У школах Харкова провели профілактичні медогляди учнів

За ініціативою Департаменту охорони здоров`я Харківської міської ради за погодженням з Департаментом освіти та міською санітарно-епідеміологічною станцією 10 і 11 січня в загальноосвітніх закладах усіх типів і форм власності були проведені профілактичні медичні огляди учнів після закінчення зимових шкільних канікул.

Як повідомили УНІАН в Департаменті у справах інформації та зв`язків з громадськістю

Харківської міськради, протягом двох днів оглянуто 90 тис. 894 харківських школярів, що становить 90,7% від їх загальної кількості. Не вдалося оглянути через відсутність 9 тис. 317 учнів (9,3%), з яких 7 тис. не відвідують заняття через хворобу.

За результатами медичного огляду були відсторонені від навчального процесу 332 учнів, у тому числі - 300 дітей, хворих на гострі респіраторні захворювання. У 22 школярів виявлений педикульоз, у 10 - симптоми алергічного дерматиту, що потребують додаткового обстеження.

За словами лікарів, проведені профілактичні огляди дозволили запобігти поширенню гострих респіраторних захворювань і педикульозу в загальноосвітніх закладах Харкова.

В повідомленні міськради говориться, що Харків - єдине місто в Україні, в якому третій рік поспіль проходять медичні огляди школярів. За інформацією директора Департаменту охорони здоров`я міськради Юрія СОРОКОЛАТА, закриття харківських шкіл на карантин у першому півріччі навчального року не проводилося. Припинявся навчальний процес в окремих класах в поодиноких навчальних заклад.