У вишах Ірану вводять суровий дрес-код
17:36, 11 січня 2011Освіта
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Відповідно до вимог ісламу
Ряд університетів в Ірані незабаром прийме нові суворі правила дрес-коду відповідно до вимог законів скромності ісламу.
Як пише Media International Group, згідно з новими правилами, студенткам буде заборонено носити яскравий одяг, вузькі джинси і короткі спідниці.
Їм також буде заборонено відрощувати довгі нігті, робити пірсинг і татуювання
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