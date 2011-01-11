У вишах Ірану вводять суровий дрес-код

Ряд університетів в Ірані незабаром прийме нові суворі правила дрес-коду відповідно до вимог законів скромності ісламу.

Як пише Media International Group, згідно з новими правилами, студенткам буде заборонено носити яскравий одяг, вузькі джинси і короткі спідниці.

Їм також буде заборонено відрощувати довгі нігті, робити пірсинг і татуювання