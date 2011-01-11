Україна бере участь у Всесвітньому форумі освіти 2011
17:16, 11 січня 2011Освіта
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Що проходить у Лондоні
10 січня 2011 року у Лондоні (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) розпочав роботу Всесвітній форум освіти 2011. У Форумі беруть участь міністри освіти, керівники провідних вищих навчальних закладів з різних країн та представники відомих ІТ-компаній.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Українська сторона представлена делегацією на чолі з Міністром освіти і науки, молоді та спорту Дмитром ТАБАЧНИКОМ.
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