Україна бере участь у Всесвітньому форумі освіти 2011

10 січня 2011 року у Лондоні (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) розпочав роботу Всесвітній форум освіти 2011. У Форумі беруть участь міністри освіти, керівники провідних вищих навчальних закладів з різних країн та представники відомих ІТ-компаній.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Українська сторона представлена делегацією на чолі з Міністром освіти і науки, молоді та спорту Дмитром ТАБАЧНИКОМ.