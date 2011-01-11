Томенко наполягає на звіті Табачника в парламенті

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО наполягає на заслуховуванні 4 лютого у парламенті інформації міністра освіти, науки, молоді і спорту Дмитра ТАБАЧНИКА щодо державної політики у сфері освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-спікер повідомив сьогодні на брифінгу.

За його словами, парламент має знати, якою буде державна політика у сфері освіти, щоб «під час вступних іспитів у нас не стояли кілометрові черги і мами з дітьми не втрачали свідомість».

М.ТОМЕНКО висловив стурбованість з приводу рекомендацій Міносвіти, з яким воно звернулося 6 січня до керівників вишів, щодо зменшення, порівняно з 2010 роком, кількості бюджетних місць на підготовку бакалаврів на 42%, а молодших спеціалістів – на 10%.

На думку М.ТОМЕНКА, ці рекомендації вишам свідчать про те, що «корупція в системі державних замовлень повертається в освітню сферу».

Він також вважає, що останні кадрові зміни в Українському центрі оцінювання якості освіти призведуть до ліквідації незалежного зовнішнього тестування, й тепер результати тестів залежатимуть «від хабарів, від чиновників». За словами М.ТОМЕНКА, «якщо хочете, то краще таке тестування взагалі зліквідувати, тому що за хабарі проходити тестування - це більше зло», аніж його відсутність взагалі.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня 2011 року Кабінет міністрів звільнив Ігоря ЛІКАРЧУКА з посади директора Українського центру оцінювання якості освіти та призначив на цю посаду Ірину ЗАЙЦЕВУ, яка до того була заступником міністра освіти і науки.