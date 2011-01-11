Львівська політехніка запрошує на благодійний бал

На старий Новий рік в Національному університеті «Львівська політехніка» відбудеться благодійний Зимовий бал, під час якого представники наукової та творчої еліти, державні очільники, бізнесмени, студентська молодь, випускники минулих років будуть не тільки розважатися, а й проведуть збір коштів для формування спеціального фонду підтримки обдарованих студентів, а також студентів-сиріт та студентів з багатодітних родин. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного університету «Львівська політехніка».

Ініціаторами відродження давніх галицьких традицій проведення благодійних академічних балів стали ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало та голова Асоціації випускників університету, банкір Олег Сергеєв.

Свято музики і грації відбудеться 15 січня 2011 року в актовій залі головного корпусу університету, куди запросять понад 300 осіб.

Програма Зимового балу у Львівській політехніці зберігає всі усталені канони традиційного бального протоколу: дами – в елегантних довгих сукнях, кавалери – у строгих костюмах, фанфари, обрання королеви балу, святкова лотерея, доброчинний аукціон, показові виступи артистів, нескінчена череда вишуканих бальних турів і, звісно, фуршет.

У рамках бального дійства також буде розгорнутий вернісаж живописних творів, авторами яких є львівські політехніки.

У повідомленні зазначається, що Львівська політехніка здавна влаштовувала святкові благодійні бали, які користувалися великою популярністю серед академічної громади міста.