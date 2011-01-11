ЦОМ: зміна керівництва УЦОЯО знівелює чесний вступ до вишів

Центр освітнього моніторингу розцінює зміну керівництва УЦОЯО як черговий крок теперішнього керівництва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту до остаточного нівелювання значення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) – найбільш успішного нововведення в українській освіті, що отримало підтримку українського суспільства та високу оцінку міжнародного експертного середовища. Про це йдеться у заяві Центру освітнього моніторингу, надісланій УНІАН.

У листі зазначається, що прогнози, які давали експерти ЦОМ на підставі проведення вступної кампанії 2010 р., обставин прийняття Умов прийому до вищих навчальних закладів України на 2011 р. та положень проекту нової редакції Закону України «Про вищу освіту» щодо долі ЗНО, збуваються. У заяві ЦОМ наголошується, що роль зовнішнього незалежного оцінювання як прозорого механізму вступу зводиться нанівець.

“Формально зберігаючи ЗНО, теперішнє керівництво освітою зводить його до одного з декількох (до того ж не вирішального) елементів конкурсного відбору до ВНЗ”, – зазначено у листі.

“Усунення без будь-якої мотивації з посади директора УЦОЯО Ігоря Лікарчука й призначення на неї людини, котра є некомпетентною в питаннях тестування, логічно вписуються в низку інших дій Дмитра Табачника, спрямованих на унеможливлення рівного доступу громадян до якісної освіти та зведення нанівець ролі ЗНО як прозорої процедури”, – йдеться у заяві.

У ЦОМ також нагадують, що упродовж попередніх років тестування давало змогу вступникам з незаможних родин вступити до престижних вищих навчальних закладів винятково завдяки своїм знанням та цілеспрямованості. Тож звільнення Лікарчука фактично є “прихованою формою для повернення хабарництва при вступі до університетів”.