Експерти: Звільнення Лікарчука – це політичне рішення

Підстави для звільнення Ігоря Лікарчука з посади директора Українського центру оцінювання якості освіти – абсолютно надумані. Таку думку висловила голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, коментуючи УНІАН причини кадрової перестановки у центрі тестування. Нагадаємо, розпорядженням Кабміну місце Ігоря Лікарчука на початку року зайняла Ірина Зайцева, яка до того була заступником міністра освіти і науки.

– Якщо реагувати на закид про заскладне тестування з англійської мови, то Міносвіти саме затвердило ту програму, на основі якої розроблявся цей тест. Тобто відповідальність у такому випадку повинні нести обидві сторони, - зауважила експерт. – Утім, на моє глибоке переконання, це політичне рішення, спрямоване на те, щоб збільшити кадрове представництво Міносвіти у всіх інституціях.

Ольга Айвазовська також підкреслила, що Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) створювався, як незалежна структура, яка за допомогою тестів мала оцінювати рівень знань випускників, а відтак – рівень навчання у вітчизняних школах. Іншими словами, моніторити діяльність міністерства освіти і науки, якому підпорядковуються освітянські заклади.

– Якщо керівником УЦОЯО призначається людина з міністерства, відповідно говорити про те, що колись за рахунок ЗНО буде здійснюватися контроль за якістю середньої та вищої освіти в Україні, немає жодного сенсу, – наголосила вона.

У свою чергу, експерт з освітніх реформ Інна Совсун зізналася УНІАН, що була шокована звісткою про звільнення Ігоря Лікарчука.

– Я трохи знаю цю людину і команду, яку він зібрав, тому можу впевнено сказати, це були принципові люди, які робили все для того, аби тестування, якби його не критикували, було позбавлене корупційного елементу, – сказала вона.

Вона також додала, що не може знайти логічного пояснення рішенню Кабміну, мовляв, це можна пояснити лише особистими вподобаннями, адже до професійних здібностей Ігоря Лікарчука запитань ніколи не виникало.

– Відомо, що кадри вирішують усе, тому простіше було поміняти людину, яка відповідальна за тестування в країні, що так муляє очі, а не робити зайвих кроків і метушні із законами. Це типовий метод роботи команди, яка знаходиться зараз при владі і думаю, що для тестування і системи освіти загалом це звичайно дуже трагічна зміна, – підкреслила Інна Совсун.