Тисяча школярів зі сходу та півдня провели Різдво на Львівщині

Під час всеукраїнської акції «Схід-Захід разом” («Святкуємо Різдво разом») Львівщину відвідали близько 1 тис. учнів та працівників освітньої галузі з Донецької, Запорізької, Миколаївської, Полтавської, Херсонської областей, Києва, Ніжина, Харкова, Запоріжжя, Кривого Рогу та АР Крим.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

За їх даними, школярі зі Сходу та Півдня проживали у галицьких родинах, а також туристично-краєзнавчих центрах.

Під час перебування на Львівщині учнівські делегації долучалися до українських різдвяних традицій в Галичині, брали участь у Святій вечері, колядували, відвідували святкові богослужіння та Божественні літургії у храмах області.

Для гостей було організовано екскурсії в Олеський, Золочівський, Підгорецький замки Львівщини.