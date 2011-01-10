Скрипка та Гудімов підтримають “Реставрацію” Могилянки

У рік свого 395-річчя Києво-Могилянська академія оголосила про старт благодійного проекту «РЕСТАВРАЦІЯ».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Києво-Могилянської академії, одними з перших підтримали проект «РЕСТАВРАЦІЯ» відомий галерист Павло Гудімов, музикант Олег Скрипка та камерний оркестр New Era Orchestra. Вони візьмуть участь у першій події проекту – благодійному вечорі та тихому аукціоні, що пройде 19 січня 2011 року у Могилянці.

Усі кошти, зібрані під час заходу, будуть передані на замовлення архітектурного проекту реставрації Староакадемічного (Мазепиного) корпусу (1704 р.) – першої будівлі, спорудженої для КМА коштом її славетного випускника, гетьмана Івана Мазепи.

«Університет – це не лише інтелектуальний простір, де творяться нові знання, у дискусіях між професорами та студентами народжується істина, провадяться наукові дослідження. Університет – це ще й матеріальний простір – бібліотеки, лабораторії, навчальні корпуси, – розповідає президент НаУКМА Сергій Квіт – Могилянці пощастило – на її території зберігся унікальний архітектурний комплекс, що зберігає і творить унікальну ауру Академії. Наше завдання – зберегти його для нащадків».

Павло Гудімов відібрав для аукціону роботи тридцяти кращих сучасних українських художників. Ознайомитися з ними можна на перед аукціонному показі, який триватиме з 13 по 18 січня у Бібліотеці Антоновичів НаУКМА.

«На реставрацію історичної будівлі Староакадемічного корпусу будуть спрямовані внески благодійників, що цінують сучасне мистецтво. Це стане найкращим фундаментом для відновлення традицій, але в сучасному актуальному контексті», – зазначає Гудімов.

Оскільки захід пройде на Хрещення, в останній день різдвяних свят, Олег Скрипка для свого виступу обрав колядки – традиційні, древні і вічно сучасні.

«Я у своїй творчій діяльності керуюся принципом, що тільки тоді, коли ми шануємо минуле – можемо творити якісне майбутнє. Колядки, які я виконую у супроводі New Era Orchestra, є символом спадковості поколінь та духовної традиції українців. Могилянка також є таким символом, об’єднуючим фактором для нас усіх. Але тільки ми можемо зберегти ці безсмертні символи, збагачуючи їх сучасними вібраціями та вдихаючи у них нове життя, - саме в цьому я бачу основне завдання для кожного з нас», – заявив Олег Скрипка.

Довідка: Мета проекту «Реставрація» – збір коштів на реставрацію унікального комплексу будівель 17-19 століть, розташованого на території НаУКМА. Архітектурний комплекс Могилянки формувався протягом майже 400 років, до його створення долучалися найвидатніші постаті свого часу – святий митрополит Петро Могила, гетьман Іван Мазепа, митрополит Рафаїл Заборовський. Зараз пам’ятки, що мають державне значення, нагально потребують реставрації, фактично, порятунку. Тому проект «Реставрація» об’єднує кращих представників свого часу із сфер бізнесу, мистецтва, політики.