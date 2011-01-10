У Донецьку готуватимуть волонтерів для Євро-2012

У Донецьку буде реалізований проект підготовки волонтерів для організації і проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Про це повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на інформацію, одержану від Донецького міського голови Олександра Лук’янченка.

За його словами, основною базою відбору волонтерів будуть ВНЗ міста і області. Відбір кандидатів у волонтери запланований на червень-липень 2011 року.

Мер відзначив, що на сьогодні вже розпочав роботу «Спікінг Клаб Євро–2012» – проект організації мовного середовища для майбутніх волонтерів до Євро–2012.

«Спікінг клаб Євро–2012» розглядається як основа для неформального спілкування студентів іноземною мовою, в ідеології «Волонтер для волонтера». Модераторами цього проекту виступають викладачі кафедри іноземних мов і студенти старших курсів факультету іноземних мов Донецького національного університету.

За словами Лук’янченка, також планується впровадити заходи «Спікінг клаб» у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі, Донецькому національному політехнічному університеті, Донецькому інституті туристичного бізнесу.