На Сумщині працевлаштували 220 випускників аграрного університету

На Сумщині вперше за останні сім років пройшов державний розподіл молодих фахівців – 220 випускників Сумського національного аграрного університету. Як передає кореспондент УНІАН, в розподілі, ініційованому Сумською облдержадміністрацією, взяли участь керівники 20 сільськогосподарських підприємств регіону і ректорат університету.

За словами заступника голови Сумської ОДА Сергія Слизького, більшість студентів працевлаштована за місцем проживання.

Як повідомив ректор Сумського національного аграрного університету Володимир Ладика, серед працевлаштованих – випускники факультету ветеринарної медицини, агрономічного, інженерно-технологічного, біолого-технологічного факультетів за спеціальностями «Агрономія», «Механізація сільського господарства», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» і «Ветеринарна медицина».

Як повідомляв УНІАН, на початку 2000-х років такий розподіл молодих фахівців був введений на Сумщині за губернаторства Володимира Щербаня, але згодом практика державного працевлаштування випускників вишів була припинена.