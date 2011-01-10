На Рівненщині відкрито дві новозбудовані школи

Віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ відкрив у Рівненській області дві новозбудовані школи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ТИХОНОВА, зокрема, нову школу на 600 місць отримали учні Познані, що в Рокитнівському районі.

Село Познань втратило школу в 2009 році в результаті пожежу. Учням доводилося вчитися в дві зміни в старих сільських приміщеннях.

За словами В.ТИХОНОВА, Кабінет міністрів виділив майже 29 млн. грн. на будівництво нової школи. Будівельники приступили до роботи у вересні 2010 року. Зважаючи на складні умови, в яких доводилося вчитися дітям, уряд поставив завдання якнайшвидше спорудити об’єкт.

Також новозбудовану школу В.ТИХОНОВ відкрив у селі Богуші Березнівського району. Стабілізаційному фонду цей об’єкт обійшовся майже в 10 млн. грн. Школа розрахована на 350 учнівських місць. Щоправда, на сьогодні в школі навчаються 269 учнів. Однак, як звернув увагу В.ТИХОНОВ, село Богуші займає лідируючі позиції в питаннях народжуваності (село налічує 200 багатодітних сімей, 40 матерів носять звання «Мати-героїня»), а отже, і шкільні класи не пустуватимуть.