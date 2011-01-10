У ліцеї ім.Харитоненка відбувся Новорічно-різдвяний кадетський бал

У Сумському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Івана Харитоненка відбувся перший за останні 100 років Новорічно-різдвяний бал для кадетів і гімназистів.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією організаторів, цей бал став першим кадетським балом у стінах кадетського корпусу в ХХІ столітті і першим кроком до відродження минулих традицій, які існували тут понад 100 років тому.

На паркет були запрошені 240 ліцеїстів, учнів обласної гімназії-інтернату для талановитих і творчо обдарованих дітей, члени обласної ради старшокласників, дитячі художні колективи Сумського міського палацу дітей і юнацтва, вихованці обласного центру позашкільної освіти і роботи з талановитою молоддю.

Право першого вальсу отримали почесні гості - заступник голови Сумської облдержадміністрації Тамара ІЩЕНКО, начальник облуправління освіти Любов ПШЕНИЧНА, начальник ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою полковник Юрій СВИДЛОВ та інші.

Сам же бал за всіма традиціями відкривали пари дебютантів урочистим полонезом. Потім кілька сотень кадетів у парадній формі, білих рукавичках і красуні-ліцеїстки у бальних сукнях кружляли під музику вальсу і фокстроту.

Для учасників балу також були організовані майстер-класи з виконання «Польки», «Ча-ча-ча», «Віденського вальсу».

Перший кадетський бал у Сумах закінчився святковим фейєрверком.