У Сумах пройшов конкурс «Всесвіт очима дитини»

У Сумах завершився виставка-конкурс живопису та декоративно-прикладного мистецтва «Всесвіт очима дитини», переможці якого отримуватимуть у 2011 році персональні стипендії в розмірі 100 грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, відповідне розпорядження підписав міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ.

На конкурс 163 юних сумчанина з 22 освітніх та мистецьких закладів міста - Палацу дітей та юнацтва, Палацу культури імені М. Фрунзе, Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д. Бортнянського, Сумської дитячої художньої школи ім. М. Лисенка та інших - представили понад 300 робіт.

Серед жанрів та технік, в яких творили юні таланти - живопис, вишиванка, кераміка, лозоплетіння, писанкарство, бісероплетіння тощо.

За результатами конкурсу стипендії отримуватимуть п’ятеро дітей з соціально незахищених сімей.