Кабмін звільнив Лікарчука

Кабінет міністрів звільнив Ігоря ЛІКАРЧУКА з посади директора Українського центру оцінювання якості освіти та призначив на цю посаду Ірину ЗАЙЦЕВУ.

Відповідні розпорядження № 5 і 6 від 5 січня розміщено на сайті уряду.

Ірина Зайцева - заступник міністра освіти і науки України (квітень 2010 р.), доктор філологічних наук, доцент (1992).

За даними офіційного сайту Міносвіти, Зайцева народилась у селищі Поной Саамського району Мурманської області (Російська Федерація). Громадянка України. Освіта: 1973-1977 pp. навчалася на філологічному факультеті Луганського державного педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка (спеціальність "вчитель російської мови і літератури у середній школі").

Трудова діяльність:

1978-1989 - працювала на кафедрі російської мови ЛДПІ ім. Т.Г. Шевченка: викладачем на умовах погодинної оплати (січень-серпень 1978 р.); викладачем на умовах трудової угоди (вересень-жовтень 1978 р.); асистентом (вересень 1978 р. - листопад 1983 p.); старшим викладачем (листопад 1983 р. - жовтень 1989 p.)

1989-1990 - викладач кафедри російської та української мов Київського державного медичного інституту ім. О.О. Богомольця

1990-1999 - доцент кафедри російського та загального мовознавства ЛДПІ ім. Т.Г. Шевченка (з 1998 р. - університету)

1999-2002 - докторант кафедри російської мови Московського педагогічного державного університету

2003-2008 - професор кафедри російського мовознавства і комунікативних технологій Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

З серпня 2008 р. - проректор з наукової роботи Луганського державного інституту культури і мистецтв

Громадська діяльність:

з 1998 р. - заступник голови Луганського обласного відділення Української асоціації викладачів російської мови та літератури;

з 2004 р. - керівник департаменту освіти громадської організації "Луганський обласний російський центр";

у березні 2006 р. обрана депутатом Луганської обласної ради.