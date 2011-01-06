Два НДІ Міносвіти і науки, молоді та спорту буде реорганізовано

Кабінет міністрів прийняв рішення про реорганізацію Національного науково-дослідного інституту українознавства шляхом перетворення його на Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії та Державного інституту розвитку сім’ї та молоді шляхом перетворення його на Державний інститут сімейної та молодіжної політики.

Відповідне розпорядження №4 від 5 січня 2011 року розміщено на сайті уряду.

Це розпорядження набирає чинності одночасно з Указом Президента України про збереження за Національним науково-дослідним інститутом українознавства та всесвітньої історії статусу національного.