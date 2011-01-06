У школах Тернополя щотижня співатимуть гімн України

У навчальних закладах Тернополя тиждень розпочинатиметься з виконання учнями та педагогами гімну України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення з ініціативи міського голови Сергія НАДАЛА прийняли вчора депутати Тернопільської міської ради. Цим рішенням міському управлінню освіти та керівникам навчальних закладів Тернополя доручено забезпечити виконання учнями та педагогічними працівниками Державного гімну України під час підняття Державного прапора щопонеділка на початку першого уроку.

Також доручено розмістити гімн на стендах державної символіки в усіх навчальних закладах та неухильно дотримуватись рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 р. №439.

Як йдеться в рішенні «Про посилення уваги до державних символів у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах», прийняте воно з метою виховання у молодого покоління поваги до державних символів України, формування в нього почуття патріотизму та національної свідомості.

«Державна символіка покликана формувати громадянську гідність, патріотичні почуття і впевненість молоді у майбутньому своєї держави. Саме тому потрібно популяризувати державну символіку та виховувати молоде покоління на засадах національної свідомості», – пояснив свою ініціативу С.НАДАЛ.