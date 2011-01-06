Кабмін перепорядкував низку державних ВНЗ

Кабінет міністрів прийняв рішення віднести низку державних вищих навчальних закладів та однієї установи до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Відповідне розпорядження №2357 від 29 грудня 2010 року розміщено на сайті уряду.

Рішення прийнято у зв’язку з реорганізацією Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту.

Серед закладів, віднесених до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту; Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту; Національний університет фізичного виховання і спорту України; Львівський державний університет фізичної культури; Харківська державна академія фізичної культури; Дніпродзержинський коледж фізичного виховання; Івано-Франківський коледж фізичного виховання; Державний інститут розвитку сім’ї та молоді України.