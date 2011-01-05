Луцькі школи отримали “Зелені пакети”

Луцькі школи отримали навчально-методичний комплекс “Зелений пакет”. 30 комплектів.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, з ініціативи управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міської ради, Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні безкоштовно передала для усіх загальноосвітніх шкіл міста Луцька навчально-методичний комплекс "Зелений пакет". У ньому, зокрема: посібник для вчителя з урочними планами, відеоколекція, компакт-диск, гра "Дилеми" (картки для гри, посібник для вчителя).

Тематика всіх компонентів комплексу "Зелений пакет" охоплює такі екологічні теми, як біологічне різноманіття, зовнішні загрози (урбанізація, шум, відходи та хімікати), діяльність людини (енергетика, транспорт, промисловість, сільське господарство, лісове господарство та туризм, глобальні виклики), зміна клімату, руйнування озонового шару, етика і культура споживання, здоров`я та довкілля, права громадян та відповідальність за Землю в майбутньому та інші.

Кожній екологічній темі відповідає один або кілька урочних планів.

Цей комплекс було розроблено Регіональним екологічним центром для Центральної та Східної Європи у співпраці із низкою болгарських, угорських, польських, російських і українських фахівців у галузі освіти і охорони довкілля та адаптовано до українських реалій за ініціативи та фінансової підтримки ОБСЄ в Україні.

Довідка УНІАН: Понад 22 тисяч вчителів у 15 країнах світу пройшли підготовку з користування "Зеленим пакетом", понад 2,3 мільйони школярів користуються ним.