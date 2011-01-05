Студенти США вивчатимуть стан громадянського суспільства в Україні

З 9 по 15 січня в Українському католицькому університеті відбудеться навчальна сесія для студентів-політологів з університету Святого Томаса штат Міннесота (США). Про це повідомили УНІАН у прес-службі УКУ.

«У Львові студенти вивчатимуть демографічні зміни в Україні, стан громадянського суспільства, державно-церковні взаємини, економіку та політичні змін», – розповіла керівник відділу міжнародних академічних зв’язків УКУ Олена Джеджора.

За її словами, цей курс є частиною навчальної програми та практики за кордоном «Порівняльна політика Нової Європи».

«Програма спрямована на отримання безпосереднього досвіду на пострадянському європейському просторі. Студенти цієї групи вперше відвідають Центральну Європу. Ніхто з них не має попереднього досвіду чи академічних знань про історію та особливості цього регіону», – зазначила Олена Джеджора.

У Львові студенти прослухають лекції з історії, політології, медіа в Україні, міжнародних відносин, економіки тощо.

«Окрім навчальної частини, Український католицький університет долучився до підготовки екскурсійної та культурної програми. Це допоможе гостям пізнати нашу культурну спадщину та краще зрозуміти українську історію і труднощі пострадянської трансформації», – наголосила керівник відділу міжнародних академічних зв’язків УКУ.

У межах програми «Порівняльна політика Нової Європи», окрім Львова, студенти також відвідають Люблін, Мінськ і Вільнюс. У кожному місті вони проведуть близько тижня, слухатимуть доповіді місцевих науковців, ознайомляться з історичними та культурними пам’ятками, відвідають адміністративні офіси, осередки творення нових інформаційних та культурних середовищ.