Табачника закликали вилучити з наукових статей російську мову

Депутат Львівської облради від ВО «Свобода» Ірина ФАРІОН звернулася з депутатським запитом до міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА про потребу вилучення резюме російською мовою, подання якого вимагають поряд з українською та англійською у наукових статтях.

Як пише “ЗІК”, про це І.ФАРІОН повідомила сьогодні, 4 січня, на сесії ЛОР.

«Відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії 1997 року було прописане сповна ретроградне, пострадянське рішення у наукових публікаціях, зокрема, статтях, публікованих у ваківських виданнях, подавати резюме (анотацію), крім української та англійської (або німецької), ще й російською мовою. Упродовж останнього десятиріччя у наукових публікаціях намітилася сповна вмотивована тенденція не виконувати цього радянського припису з двох причин: а) відсутність єдиного наукового простору з Росією; б) частка молодих науковців, що не володіють російською мовою, а, натомість, володіють іншими мовами, невпинно зростає, що засвідчує входження науки нашої країни у світовий, а не російський простір”, - сказала депутат.

Натомість, як стверджує І.ФАРІОН , із 2010 року спостерігаються регресивні процеси повернення російськомовного резюме, що вона трактує як брутальний наступ на мову науки, якою має бути передусім українська, а не “мова окупації нашої держави впродовж тривалих століть”.

“Вимагаємо, повернутися до природної практики останніх років – анотацій українською та англійською мовами. Наукового тріумфу української мови, як і усунення російської з наукової сфери в Україні – не спинити», – йдеться у депутатському запиті.

І.ФАРІОН закликала науковців виявляти свою національну та професійну гідність і не подавати резюме російською мовою.