Для сумських школярів організували оздоровчу патріотичну зміну

На Сумщині у державному позашкільному закладі санаторного типу "Ровесник" розпочалась зимова оздоровча зміна патріотичного спрямування "Люблю тебе, моя Вітчизно!"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, близько 100 дітей із числа вихованців військово-патріотичних клубів, гуртків, об`єднань та пошукових загонів загальноосвітніх навчальних закладів області оздоровлюються за рахунок 100-відсоткового фінансування Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

За словами заступника голови облдержадміністрації Тамари ІЩЕНКО, два заклади області - "Зоряний" ВАТ "Сумихімпром" та державний позашкільний заклад санаторного типу "Ровесник" управління освіти і науки Сумської ОДА - забезпечують оздоровлення та відпочинок дітей соціально незахищених категорій упродовж року.

"Щоденний тематичний план виховної роботи дозволить дітям протягом двох тижнів відпочинку дізнатися багато корисного та відчути себе рівноправними мешканцями республіки "Ровесник", - наголосив під час урочистого відкриття зміни начальник управління в справах сім`ї, дітей та молоді ОДА Олег ЛАТА.