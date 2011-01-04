На Сумщині за останні десять років було ліквідовано 106 шкіл

У Сумській області за останні десять років було ліквідовано 106 загальноосвітніх навчальних закладів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики в Сумській області.

Зокрема, якщо у 2001/2002 навчальному році в регіоні функціонувало 698 загальноосвітніх навчальних закладів, то у 2010/2011 н. р. їх залишилося 592. Тільки в 2010 році у зв’язку зі скороченням кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів і з метою ефективного використання бюджетних коштів у регіоні було закрито 7 та призупинено діяльність 9 загальноосвітніх шкіл І та І-ІІ ступенів. Так, закрито загальноосвітні школи у Конотопському (2), Недригайлівському (3), Путивльському (1), Ямпільському (1) районах.

Призупинено їх діяльність у Великописарівському (1), Конотопському (1), Роменському (2), Середино-Будському (1), Шосткінському (2), Ямпільському (2) районах.

У той же час за останні 10 р. кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Сумщини скоротилася на 68,8 тисячі осіб або на 41,2% - зі 166,9 тис. у 2001/2002 н. р. до 98,1 тис. осіб 2010/2011 н. р.

Одночасно невпинно скорочувалась у регіоні і кількість вчителів: якщо 10 р. тому їх працювало в Сумській області 16 тис., то наразі - лише 12,8 тис. педагогів.