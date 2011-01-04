"Студентський захист" збиратиме дані про хабарі на зимовій сесії

На час зимової екзаменаційної сесії у вищих навчальних закладах України буде працювати «гаряча» телефонна лінія з метою протистояння в них хабарництву. Про це заявив координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій ЧЕРНИХ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Студентського захисту», з метою забезпечення незалежного контролю за проведенням зимової екзаменаційної сесії 2010/2011 навчального року у вишах України активісти будуть збирати інформацію про факти хабарництва.

«Тільки оперативне реагування на факти хабарництва зможуть допомогти студентам отримати чесні оцінки, зароблені власним розумом, а не грошима», - наголосив А.ЧЕРНИХ.

Студенти вищих навчальних закладів можуть цілодобово дзвонити за телефоном (096) 536 77 42 та повідомляти про факти хабарництва або направляти відповідну інформацію на електронну адресу: studzahust@gmail.com.