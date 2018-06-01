Вища Банківська школа у Познані: для нас важлива кар’єра наших студентів

Польські освітяни знову їдуть в Україну в пошуках студентів. Цього разу до Києва на прохання Корпорації «Українсько-польський центр академічних обмінів» завітали представники Регіонального факультету в місті Хожув Вищої банківської школи в Познані. У рейтингу щомісячника “Home & Market” цей ВНЗ був визнаний найкращим недержавним вищим навчальним закладом у Великопольщі і Сілезії, який дає титул магістра, і навчальним закладом з найвищим рівнем освіти.

– Для нас дуже важлива кар’єра наших студентів і те, що буде з ними, коли вони закінчать навчання, – розповідає декан Регіонального факультету в м. Хожув Вищої банківської школи в Познані Кшиштоф Кой. – У нас великий Центр кар’єри, який організовує роботу і стажування студентів, допомагає у заповненні заявок, підготовки до співбесіди, надає профконсультації і безкоштовні курси для всіх бажаючих

17 років роботи у сфері навчання представників бізнесу, 5000 компаній-партнерів, 37 ліцензійованих спеціальностей, більше 140 000 тисяч студентів – сьогодні цими досягненнями пишається Вища банківська школа.

Студенти цього ВНЗ проходять стажування у великих польських банках, логістичних фірмах, засобах масової комунікації, PR-агенціях.

У Вищій банківській школі діє програма бізнес-партнерства, яка надає можливості постійної і активної участі у заняттях зі спеціалістами найбільших фірм у регіоні.

– Вона гарантує, що отриманні знання мають практичний характер і допомагають орієнтуватися на ринку, – запевняє пан Кой. – Ця програма надає можливість пройти практику і стажування у найбільших представників світу бізнесу. Ми забезпечуємо все, чого потребує студент: практика в кращих фірмах, а часом і робота.

Студентів, які себе гарно зарекомендують на практиці, часто після закінчення навчання автоматично запрошують на роботу без проходження всіляких співбесід, стажування чи випробувальних термінів. А практику студенти Вищої банківської школи у Познані розпочинають вже з другого курсу.

– Кожного року українські студенти приїжджають до нас на практику на три тижні. Вже побувало на стажуванні у різних польських фірмах 30 студентів, – зазначає керівник Відділу співпраці з закордоном Регіонального факультету в м. Хожув Вищої банківської школи в Познані Магдалена Гурецка-Пасек.

Мова навчання в університеті – польська. Але якщо збереться ціла українська група, то можуть піти на поступки, і навіть викладати українською.

– Кілька наших професорів – українці або вихідці з України, – пояснює Кшиштоф Кой. – Наприклад, український професор Сергій Герасименко.

Умови вступу в Вищу банківську школу не відрізняються від умов інших польських ВНЗ. Українські студенти мають надати шкільний атестат, знати польську мову і оплатити навчання.

Вища банківська школа – приватний заклад.

– Рік навчання у нас коштує десь 1000 євро. Це ціна для поляків, але ми хочемо зробити для українських студентів такі самі умови, – запевняє Кой.

Вища банківська школа у Познані і Корпорація «Українсько-польський центр академічних обмінів» вже навіть підписали договір про пільги, тож вперше українці отримали можливість вступу до вишу Польщі на тих самих умовах, що й польські студенти.

– Ми спільно проводимо відбір студентів, – розповідає голова правління Корпорації “Українсько-польський центр академічних обмінів” Олексій Москаленко. – Корпорація – це організація, яка дозволяє взаємодіяти більш ефективно всім учасникам. Абітурієнти і їхні батьки отримують у нас пряму інформацію від ВНЗ, пряме спілкування, доступ до всіх програм. Ми займаємося мовною адаптацією, щоб студент, який потрапляє в університет, міг освоювати ті дисципліни польською мовою. З досвіду наших студентів, які цього року вже поїхали навчатися до Польщі, за два місяці в них вже не існувало мовного бар’єру. Ми зараз намагаємося залучити польський бізнес, який працює на території України, щоби він був замовником тих студентів-спеціалістів, яких підготує польський університет, та сама банківська мережа, інші напрямки.

В університеті діють програми подвійних дипломів з закордонними ВНЗ: Coventry University, University of Northampton, Abertay Dundee (Великобританія) і Matej Bel University (Словакия). Але, на жаль, поки українські студенти не можуть ними скористатися. А ось пройти стажування чи практику за кордоном або взяти участь у студентській конференції в будь-якій країні ЄС – будь ласка.

Українські студенти також можуть отримати стипендію від фонду Вишеградський, яка частково покриватиме їхнє навчання.

– Природна тенденція: польські студенти їдуть навчатися на Захід – у Великобританію, Німеччину. І я вірю, що українські студенти також поїдуть на захід – у Польщу, – переконаний польський освітянин. – І повернуться сюди, в Україну. Це дуже важливо: отримати досвід у ЄС компаніях, у міжнародних компаніях і повернутися розвивати економіку рідної країни. І вони матимуть переваги в Україні, адже вони навчалися у ЄС, отримали у Польщі європейський диплом, досвід роботи у міжнародних компаніях. Вони можуть працювати у представництвах цих самих компаніях в Україні. У нас є приклад студентів, які навчалися у Великобританії, Німеччині і поверталися в Польщу, а згодом ставали топ-менеджерами у міжнародних компаніях.

На сьогодні у Регіональному факультеті в м. Хожув Вищої банківській школі в Познані, окрім поляків, навчаються студенти з Чехії, Словаччини, Білорусі, України.

– Наші два атрибути – практичність і дружелюбність. Ми навчаємо людей для бізнесу, для практики. Студенти – це наші клієнти, – зазначає Кшиштоф Кой. – Ми забезпечуємо послуги для студентів, намагаємося, щоб вони почувалися безпечно і впевнено у нашому університеті. Наші завдання, Центр кар’єри, бібліотека, – ми маємо все, що потрібно студентам. Довіра наших студентів і довіра компаній, які співробітничають з нами, – це підтвердження моїх слів.

У приватного вишу нема своїх гуртожитків, але в разі вступу українців до лав ВНЗ, вони готові допомогти оселитися нашим студентам у гуртожитках інших університетів регіону: Сілезького і Сілезького політехнічного. Звісно, студенти також можуть знімати житло. Добиратися до Хожува українським студентам буде простіше, ніж іноді дістатися малої батьківщини, навчаючись у Києві. Адже існує прямий рейс лоу-костом Wizz Air з Києва до Катовіце. Квиток коштує всього 120 гривень.

Хожув – це також цікавий і багатий район Польщі. Після Варшави, у Сілезії найвища заробітна плата в країні. Неподалік від міста височіють гори, а до улюбленого туристами Кракова їхати лише годину.

Любов Ліщина