Ректори Львівщини ініціюють зміни до закону про вищу освіту

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк заявив про свою готовність підтримувати у Верховній Раді пропозиції щодо проекту змін до Закону про вищу освіту, що пролунали 30 грудня на засіданні Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області. Про це пише ZAXID.NET «Я хотів би, що ми не зволікали з конкретними речами, які нині були висловлені щодо проекту закону. Хочу сказати, що я готовий виїжджати в Верховну Раду. В нас там є потужне лобі, з яким можна спілкуватись щодо відстоювання тих чи інших своїх позицій, які можуть увійти в закон», - повідомив Цимбалюк, звертаючись до ректорів львівських «вишів», додаючи також, що вже сьогодні матиме розмову щодо цих пропозицій з міністром освіти Дмитром Табачником.

Безпосередньо на Раді ректорів, що відбулася 30 грудня у приміщенні університету «Львівська Політехніка», Михайло Цимбалюк запевнив, що іще є можливість внести зміни до законопроекту про вищу освіту, адже є відповідна домовленість із профільним комітетом Верховної Ради.

На засіданні ректори вишів Львівщини висловили низку побажань. Головна критика щодо законопроекту стосувалася пропозиції класифікувати ВНЗ за кількістю студентів. На нелогічність такого підходу звернули увагу одразу декілька з присутніх на засіданні ректорів. Так, ректор Львівської державної фінансової академії Петро Буряк зазначив: «Я думаю, що найкращим оптимізатором буде ринок освітніх послуг, і наступний рік, рік демографічної ями, буде цьому яскравим показником: випускників буде на 40% менше, ніж у цьому році. Тоді кожен ВНЗ покаже своє лице. Тому думаю, що проводити оптимізацію в залежності від кількості студентів – це шлях досить примітивний і нерозумний, і я думаю, що рано чи пізно це до керівництва і освітньої галузі, і держави дійде».

У свою чергу ректор Національного лісотехнічного університету України Юрій Туниця запропонував, щоби класифікація проводилася не за кількість студентів, а за кількість напрямків, що викладаються в тому чи іншому ВНЗ.

Окрім того, ректори вказали на необхідність поєднання навчального процесу із науково-дослідним, сприяння обміну студентів із закордонним «вишами» і зміни політики щодо фінансування освіти, надаючи «вишам» принаймні фінансову автономію. Також представники ВНЗ Львівщини звернули увагу голови ЛОДА на те, що багатьом «вишам» катастрофічно бракує площ для навчання.

«Зважаючи на серйозний потенціал і на львівську школу багатьох ВНЗ – таких, як «Політехніка», Університет Франка і ще декількох ВНЗ - ми маємо право нині в державі пропонувати певну свою модель, і я хотів би, щоб Львівщина продемонструвала приклад і в цьому плані мала деяку автономію і право на особливу думку», - наголосив Цимбалюк після завершення засідання.