Полтавщина – лідер по відкриттю дитсадків

У Полтавській області в 2010 році відкрили 27 дитсадків. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції заявив голова Полтавської облдержадміністрації Олександр Удовиченко.

За його словами, в 2010 році в області відновлювалися дитячі сади, які були закриті або перепрофільовані в дев`яності роки.

«Протягом цього року відновили роботу 26 груп і 27 дитсадків. Полтава в Україні є лідером в цій справі. Питання розвитку дітей старшого дошкільного віку є актуальним серед педагогів", – відзначив Удовиченко.

Губернатор також зазначив, що на комфортність організації навчального процесу також впливає програма "Шкільний автобус".

"Ми одержали 4 автобуси за рахунок державного бюджету, два – придбали в Глобінському і Семеніському районах за місцеві кошти. Таким чином ми маємо сьогодні 158 шкільних автобусів, які курсують дорогами області і підвозять практично 60 відсотків учнів сільської місцевості. Плануватимемо кошти і в обласному бюджеті, і розраховуємо на підтримку держави в цьому питанні", – сказав Удовиченко.