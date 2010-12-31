Завтра починається реєстрація на ЗНО

Запис на тести-2011 триватиме з 9-тої ранку 1 січня до опівночі 28 лютого. За новими правилами, щоб стати учасником ЗНО, зовсім необов’язково їхати на пункт реєстрації та вистоювати довгі черги. Достатньо скачати на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) спеціальну програму та з її допомогою сформувати необхідний пакет документів, який включає: копію паспорту або свідоцтва про народження, копію документа про повну загальну середню освіту й дві фотокартки.

Усі документи слід надіслати поштою на адресу відповідного регіонального центру, де інформацію опрацюють та надішлють сертифікат.

Нагадуємо, ЗНО-2011 заплановано на 2—24 червня і проводитиметься з 12 предметів. Обов’язковим для тестування буде українська мова та література, серед інших дисциплін: математика, історія України, фізика, хімія, географія, біологія, англійська, німецька, французька, іспанська мови й уперше — російська.

До 5 липня учасники тестування отримають свої результати, до цього ж терміну планують розглянути їхні апеляції.

У 2011 на абітурієнтів також чекає посилення відповідальності за використання технічних засобів. Якщо під час тестування когось «застукають» з мобільним, то це стане приводом для анулювання роботи.

Окрім того, зміни торкнулися самих тестів. Так, у тестах з історії України, біології та географії вперше використовуватимуться завдання, що передбачають коротку відповідь множинного вибору. Приміром, із семи запропонованих варіантів на поставлене питання доведеться вибрати одразу кілька правильних. На сайті УЦОЯО вже розміщені зразки таких завдань.

Ще одне нововведення — на численні прохання час на виконання тестів з історії України та географії буде збільшений зі 120 до 150 хвилин, а в тестах з іноземних мов кількість завдань скоротиться з 51 до 46.

Як і раніше, за всі тести заплатить держава, для абітурієнтів ЗНО буде безплатним.

Графік проведення ЗНО-2011: 02, 03 червня - українська мова та література

06 червня - іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська)

08 червня - математика

10 червня - російська мова

14 червня - біологія

16 червня - історія України

20 червня - фізика

22 червня - географія

24 червня - хімія