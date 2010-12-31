Депутати Львівщини поскаржаться Януковичу на Табачника?

30 грудня комісія Львівської обласної ради з питань екології, природних ресурсів та рекреації підготувала проект звернення до Президента України Віктора Януковича, прем’єр-міністра України Миколи Азарова та Генерального прокурора України Віктора Пшонки щодо рішення міністра освіти і науки України Дмитра Табачника про реорганізацію природного заповідника «Розточчя» на території Львівської області. Відповідне звернення попередньо заплановано запропонувати депутатам до голосування на найближчій сесії Львівської обласної ради, котра відбудеться 4 січня 2011 року.

Про це під час засідання комісії Львівської обласної ради з питань екології, природних ресурсів та рекреації заявила голова комісії Ірина Сех.

"Ми будемо ще запрошувати представників Національного лісотехнічного університету. Хочемо почути їхню думку з приводу цього питання. Ми бачили ряд публікацій з цього приводу і є рішення міністра освіти Дмитра Табачника. Ми кажемо чітко, що його рішення суперечить 51-й та 54-й статті Закону України "Про природно-заповідний фонд України", оскільки зміна меж, категорій та скасування статусу належить до компетенції лише Президента. В цьому випадку чітко Табачник порушив закон. Тому ми хочемо закцентувати на цьому увагу. "Розточчя" є заповідним об’єктом найвищої категорії, він функціонує з 1984-го року. Звичайно, зараз його реорганізовано у структурний підрозділ університету, але, очевидно, після втрати певного статусу, оцього найвищого статусу, і буде нанесена шкода самому заповіднику. Саме тому ми ініціюємо таке звернення. Ще хочемо почути думку університету, можливо, ще варто зробити певну корекцію звернення. Відтак, комісія буде засідати 3 січня і 4 січня, на сесії Львівської обласної ради буде подано", - заявила у коментарі ZAXID.NET Ірина Сех.

Нагадаємо, у червні-липні Головне контрольно-ревізійне управління України провело ревізію і зробило зауваження про нецільове використання бюджетних коштів. Тобто, фінансування заповідника проводиться Національним лісотехнічним університетом (м. Львів) за програмою підготовки кадрів, хоча у відповідності до закону про природно-охоронний фонд, заповідник є природоохоронною та науково-дослідною установою, на базі якої проходять практику студенти вищих навчальних закладів.

А вже у вересні цього року на ім’я ректора лісотехнічного університету, академіка НАН України Ю.Туниці надійшов лист від міністра освіти Дмитра Табачника, в якому йшлося, що до 1 листопада необхідно здійснити реорганізацію заповідника "Розточчя" шляхом перетворення на структурний підрозділ Національного лісотехнічного університету без права юридичної особи, а також привести у відповідність до чинного законодавства його установчі документи.

"Дане рішення суперечить статті 5-12 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" у відповідності до якого природні заповідники є юридичними особами та управління ними здійснюється спеціальними адміністраціями. Крім того, згідно 51 та 54 статті Закону України "Про природно-заповідний фонд України" зміна меж, категорій та скасування статусу належить до компетенції лише Президента України", - йдеться у проекті звернення.

Відтак члени комісії вирішили адресувати звернення до Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра України Миколи Азарова з проханням зреагувати та взяти цю ситуацію під особистий контроль, а до Генерального прокурора України Віктора Пшонки з проханням надати прокурорське реагування та правову оцінку рішенню міністра освіти України, яке не відповідає Закону України "Про природно-заповідний фонд України".

Нагадаємо, до міністра освіти й науки України Дмитра Табачника щодо даного рішення позивається Київський еколого-культурний центр та "Екоправа-Київ".

На території Львівської області природний заповідник "Розточчя" є заповідним об’єктом найвищої категорії, який функціонує на території Львівської області з 1984 року. Державною програмою формування національної екомережі на 2000-2015 років та низкою міжнародних угод передбачено створення транскордонного міжнародного біосферного резервату "Розточчя", до складу якого, в першу чергу, увійде природний заповідник "Розточчя" площею 2084 га. Матеріали щодо створення української частини перебувають на розгляді в мак ЮНЕСКО. Міністерство освіти і науки України наказом від 1.11.2010 року №1032 про реорганізацію національно-природного заповідника "Розточчя" при Національному лісотехнічному університеті України зобов’язало припинити юридичну особу природний заповідник "Розточчя" шляхом його реорганізації у структурний підрозділ університету.