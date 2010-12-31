Школярі 12 сіл Криму їздитимуть на навчання на новому автобусі

У Севастополі в урочистій обстановці середній школі №47 села Орлине (Балаклавській район міста) передано новий шкільний автобус - третій із призначених цьому навчальному закладу в рамках державної й відповідної регіональної програми «Шкільний автобус».

Як передає кореспондент УНІАН, начальник управління освіти та науки Севастопольської міської держадміністрації Сергій КРУГЛОВ під час церемонії вручення школі ключів і документів на машину зазначив, що придбання автобуса дасть можливість забезпечити транспортом дітей із 12 сіл, а школі - взяти участь у більшій кількості міських заходів. «Завдяки увазі, наданій Севастополю Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і міністром освіти, науки, молоді та спорту Дмитром ТАБАЧНИКОМ, школа отримала такий чудовий новорічний подарунок. Спасибі й керівництву Балаклавського району - вони доклали всіх зусиль щоб доставити подарунок у найкоротший термін», - зазначив С.КРУГЛОВ. Як додав начальник управління, Севастополь за програмою “Шкільний автобус” отримає ще п`ять подібних машин, що «дозволить значною мірою вирішити проблему підвищення якості навчання дітей сільської зони регіону».

*** У сільській місцевості міста Севастополя розташовано 28 населених пунктів, функціонують 8 загальноосвітніх шкіл, із яких 5 знаходяться на території Балаклавського району (№№ 47,51,56,59, школа № 48 закрита на капітальний ремонт), у Нахімовському районі - 4 школи (№№ 20, 46, 52, 55). 752 учнів і 21 педагогічний працівник цих шкіл (40% від загальної кількості) проживають на відстані від 3-х і більше кілометрів від школи, й потребують послуг пасажирського транспорту.