Міносвіти скасує заочну магістратуру

Вже наступного року Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України збирається продовжувати реформувати систему освіти в Україні, пише “Комсомольская правда в Україні” (номер від 29 грудня ц.р.).

Зокрема, цього разу реформа торкнеться вищої школи.

"Держава не винесе такого навантаження на вищу школу - 883 ВНЗ. Наступного року буде проведена дуже серйозна оптимізація мережі навчальних закладів. У невеликих обласних центрах, де існує шість, вісім, дев`ять державних університетів, повинні самостійно розробити модель (об`єднання - ред.) і стати одним або двома потужними профільними регіональними навчальними закладами", - відзначив Дмитро ТАБАЧНИК інтерв`ю одному з українських каналів, пише газета.

Крім того, в Міносвіти знову повернулися до ідеї відміни можливості отримати диплом магістра заочно. У відомстві посилаються на вимоги Болонського договору в Україні.

"Ми реформуватимемо магістрат і аспірантуру так, щоб магістри вчилися в декількох десятках передових університетів”, - заявив міністр освіти.

За його словами, якщо людина отримала диплом бакалавра в Луцьку, Чернігові, Черкасах або Тернополі, бажано, щоб в магістрат вона їхала в профільний ВНЗ у Львові або Дніпропетровську.

“Адже якість підготовки фахівця більшою мірою визначається якістю наукової школи, традицією, рівнем викладання", - підкреслив Д.ТАБАЧНИК.