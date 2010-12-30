Мінрегіонбуд допомагатиме в кадрових питаннях профільним вишам

З метою кадрового забезпечення освітньої діяльності будівельних і архітектурних факультетів вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України дало згоду надати пропозиції щодо кандидатур фахівців науково-дослідних та проектних інститутів для викладання зазначеної навчальної дисципліни.

Про це йдеться в листі Міністерства освіти та науки України від 29 грудня ц.р., адресованому ректорам вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, в яких здійснюється підготовка (перепідготовка) та підвищення кваліфікації фахівців за напрямами “Архітектура”, “Будівництво”. Текст листа розміщено на сайті МОН.

В листі йдеться про виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.09 № 784 “ та наказу МОН від 25.08.09 № 789 “ Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для дітей та осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2009-2015 роки “Безбар’єрна Україна”. Відповідно до цих документів, починаючи з 2010/2011 навчального року передбачено запровадити на архітектурних і будівельних факультетах вищих навчальних закладів та в закладах післядипломної освіти навчальні курси по формуванню безперешкодного середовища для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями. На виконання вищезазначених Постанови Кабміну та наказу Міносвіти Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти спільно з Київським національним університетом будівництва і архітектури розроблено програму навчальної дисципліни “Формування безперешкодного середовища для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”, що розміщена на сайті Міністерства задля використання її в освітній діяльності вищих навчальних закладів на будівельних і архітектурних факультетах та на курсах підвищення кваліфікації фахівців архітектурно-будівельного спрямування закладів післядипломної освіти, інформується в листі міністерства.