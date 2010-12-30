У Росії терміни навчання в аспірантурі можуть зрости

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вніс до закону "Про вищу і післявузівську професійну освіту" зміни, які дозволять збільшити терміни навчання по ряду спеціальностей у високотехнологічних галузях в очній аспірантурі з трьох до чотирьох років, а в заочній - з чотирьох до п`яти років.

Як пишуть РИА-Новости, про це повідомила прес- служба Кремля.

"Федеральним законом встановлюється можливість збільшення терміну навчання в аспірантурі (ад`юнктурі), ординатурі та інтернатурі державних і комунальних вищих навчальних закладів, освітніх установ додаткової професійної освіти, наукових організацій за окремими спеціальностями наукових працівників технічних та природничих галузей", - йдеться в повідомленні прес-служби Кремля.

Перелік спеціальностей, терміни навчання за якими будуть збільшені, стане встановлювати міністерство освіти і науки. Збільшення термінів навчання в аспірантурі торкнеться, зокрема, тих, хто обрав спеціальності, пов`язані з експериментальною діяльністю в області створення і застосування критичних технологій, таких як фізика плазми, лазерна фізика, біотехнологія.