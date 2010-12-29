Табачник сподівається, що українські ВНЗ увійдуть у світовий рейтинг

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник в ефірі одного з українських телеканалів висловив сподівання, що вітчизняні вищі навчальні заклади з`являться у світових рейтингах.

"Ми над цим зараз працюємо, і я сподіваюсь, що, коли навесні будуть підбиватись підсумки кількох дуже популярних світових рейтингів за 2010 рік, там з`явиться кілька українських університетів", - наголосив міністр, повідомляє ТСН.

Нагадаємо, раніше Табачник заявляв, що якісна освіта студенту ВНЗ мусить обходитися в суму не менше 10 тис. грн, а в містах-мільйонниках - 12-14 тис. грн.

"На ціну впливає престижність ВНЗ: чим престижніший ВНЗ, тим вища плата. І не тому, що він бере за свою марку, а тому, скажімо, що в університеті Шевченка практично в кожному базовому вузі викладає доктор наук, професор, а якщо він ще й член Академії наук, то вуз доплачує йому ще й за це", - заявляв Табачник.

Табачник також переконаний, що в Україні потрібно оптимізувати мережу ВНЗ.

ZAXID.NET