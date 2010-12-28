У Вірменії таки вводитимуть іншомовні школи

Президент Вірменії Серж Саргсян сьогодні підписав прийняті парламентом поправки до законів "Про загальну освіту" і "Про мову", що передбачають відкриття шкіл з навчанням іноземною мовою і які викликали бурхливу дискусію в країні, повідомила прес-служба голови вірменської держави.

Як передають РИА Новости, ряд політичних сил і громадських організацій виступили проти законопроекту, мотивуючи це тим, що він може завдати збитків національної самобутності. Противники законопроекту пропонують витратити кошти на впровадження іншомовних шкіл на підвищення якості освіти в країні, поліпшити якість навчання по всіх предметах і, зокрема, по іноземних мовах. Зараз навчання в школах ведеться тільки вірменською мовою. Згідно зі змінам у ці закони, у Вірменії пропонується відкрити 11 шкіл з навчанням іноземною мовою, з яких дев`ять діятимуть в рамках державної і міжурядової співпраці в Єревані, а дві школи - приватні, в Джермуці і Діліжані. Якими мовами вестиметься навчання, поки не уточнюється.

Міністр освіти і науки республіки Армен Ашотян заявляв, що перші школи з викладанням іноземними мовами можуть почати працювати в країні в 2012-2013 роках. За його словами, введення шкіл з навчанням іноземною мовою не дозволить відразу різко підвищити якість освіти, проте вдасться підняти конкурентоспроможність системи освіти, забезпечити можливість впровадження нових методологій, обміну досвідом з іноземними фахівцями.