У 2011 році на Київщині буде побудовано 6 шкіл і розпочнеться будівництво ще 10 шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК на брифінгу після відкриття нового корпусу школи у смт Пісківка Бородянського району.

«Ми за півроку зробили більше, ніж попередня влада за 5 років. Були акумульовані значні кошти і направлені для введення в експлуатацію школи», - сказав він.

Губернатор зазначив, що будівництво нового корпусу школи було розпочато у 2005 році. Вартість об’єкту - 32 млн. 66 тис. 678 грн.

Протягом 2010 року в області було відкрито шість шкіл, сказав губернатор.

У свою чергу, міністр освіти та науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК, який теж був присутній на відкритті школи, зазначив, що його відомство та КОДА співпрацюють щодо будівництва та оснащення шкіл на Київщині.

Міністр зазначив, що у 2011 році 50 шкіл області зможуть отримати Інтернет. І це буде проводитися за рахунок залучених коштів, а не із бюджету.