Обраний ректор ДонНУ подав апеляцію на судову заборону МОН підписувати з ним контракт

Новообраний ректор Донецького національного університету Юрій ЛИСЕНКО подав апеляцію на рішення Київського окружного адміністративного суду про заборону Міністерству освіти, науки, молоді і спорту підписувати з ним контракт.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН адвокат Ю.ЛИСЕНКА Катерина КУТНЯ.

Вона нагадала, що в Київському окружному адміністративному суді відкрито провадження за позовом Олександра КОРИСТІНА, який звернувся до суду, оскільки його кандидатура, всупереч закону «Про вищу освіту», нібито протизаконно не була представлена у перегонах на місце ректора ДонНУ. І у зв`язку з початком судового розгляду суд виніс визначення, відповідно до якого Міністерству освіти заборонили підписувати контракт з Ю.ЛИСЕНКОМ.

За словами К.КУТНЬОЇ, подано апеляція ґрунтується на тому, що дана заборона Міносвіти підписувати контракт з переможцем виборів порушує права конференції трудового колективу ДонНУ, яка 10 грудня законно обрала Ю.ЛИСЕНКА на посаду ректора вишу.

«Ми подали апеляційну скаргу на це визначення суду. Ми переконані у тому, що на сьогодні є рішення конференції трудового колектив університету, і ніхто це рішення не оскаржував і не скасовував. І взагалі, забороною Міносвіти підписувати контракт порушуються права цієї конференції трудового колективу», - пояснила К.КУТНЯ. І додала, що скарга подана вчора, 27 грудня, в адміністративний апеляційний суд міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК, не одержавши від ректора Донецького національного університету Володимира ШЕВЧЕНКА добровільної згоди на звільнення з посади, звільнив його своїм наказом.

В.о. ректора було призначено проректора Андрій КУЧКА, але 23 вересня його було також звільнено, а на його місце призначено П.ЄГОРОВА.

Конкурс на посаду ректора Донну було оголошено 23 листопада. На посаду ректора свої кандидатури подали П.ЄГОРОВ, В.ШЕВЧЕНКО і Ю.ЛИСЕНКО.

Проте 6 грудня В.ШЕВЧЕНКО зняв свою кандидатуру, заявивши, що одержує від органів місцевої влади, від губернатора і з Міносвіти непрямі загрози і вимоги не брати участь у конкурсі.

10 грудня конференція трудового колективу Донецького національного університету обрала Ю.ЛИСЕНКА для затвердження Міністерством освіти, науки, молоді і спорту на посаду ректора вишу. За наслідками таємного голосування Ю.ЛИСЕНКО набрав 46% голосів, тобто подолав необхідні 30%, а його опонент П.ЄГОРОВ набрав 29,67% голосів.

15 грудня міліція провела обшук у квартирі обраного ректора Ю.ЛИСЕНКА.

17 грудня прес-служба прокуратури Донецької області повідомила, що в Донецькому національному університеті проходять слідчі дії, пов`язані з порушенням кримінальної справи про розтрату майна посадовцями вишу. При цьому прес-служба прокуратури області попросила «не пов`язувати факт порушення кримінальної справи з виборами ректора університету».

Увечері 17 грудня двоє невідомих збили з ніг і завдали кількох ударів по голові Тетяні ЛЕВ – дружині новообраного ректора. Жінка у результаті нападу отримала струс мозку. За словами Ю.ЛИСЕНКА, нападники заявили його дружині: «Це тобі за чоловіка!».

23 грудня Катерина КУТНЯ, яка є адвокатом Ю.ЛИСЕНКА і Т.ЛЕВ, повідомила, що Міністерству освіти, науки, молоді і спорту заборонено підписувати контракт з новим ректором Донецького національного університету Ю.ЛИСЕНКОМ.

Про те, чи буде Ю.ЛИСЕНКО ректором, законно обраним трудовим колективом 10 грудня, тепер вирішить суд.