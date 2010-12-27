Презентовані нові книжки з циклу “Стратегія видатних особистостей”

Письменник Валентин БАДРАК презентував сьогодні дві нові книжки - “Як створити ідею для лідера” і “Як досягти успіху і стати лідером”.

Під час презентації в агентстві УНІАН він зазначив, що ці дві книжки складають дві автономні частини видання “Стратегія видатних особистостей”.

“Ці книжки - синтез того життєвого досвіду, який нам подарували генії. Дивовижно те, що матриця успіху виявилася для всіх ідентичною. Причому як для чоловіків, так і для жінок”, - сказав В.БАДРАК.

За його словами, біографії відомих людей не можна розглядати як біографічні нариси. “Я використовував уже те, що до мене зробили біографи, ці факти я просто аналізував”, - додав він.

Відповідаючи на запитання, на якого читача розраховані книжки, В.БАДРАК сказав: “Я не шукаю читача легкого, мої читачі – це люди, яким щось потрібне від життя, які хочуть чогось досягти”.

За словами автора, в книжках представлені біографії досить багато людей, імена яких безпосередньо пов`язані з Україною: це Сергій Корольов, Ігор Сікорський, князь Ярослав Мудрий.

“Відмінною особливістю цих книжок від інших довідників з успіху є те, що в них представлено найбільшу кількість духовних осіб, мислителів, психоаналітиків”, - додав В.БАДРАК.

В.БАДРАК під час презентації також дав майстер-клас на тему: “Як досягти успіху, використовуючи образи видатних особистостей”. Цей майстер-клас є фрагментом семінарської практики автора, що включає нові, ефективні методи розробленої автором геній-терапії.

“Стратегія геніїв - це насамперед використання досвіду тих осіб, які стали видатними, які здійснили те, що спричинило створення нових напрямків. Ці люди створили передумови для розвитку абсолютно нової реальності”, - додав В.БАДРАК.