Міносвіти оприлюднило проект Концепції мовної освіти
15:15, 27 грудня 2010Освіта
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Запрошує до обговорення
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України оприлюднило для громадського обговорення проект Концепції мовної освіти, з текстом якого можна ознайомитися у рубриці "Громадське обговорення" на офіційному сайті МОН.
Пропозиції та зауваження можна надсилати до 20 січня 2011 р. за електронними адресами: k_tkachuk@mon.gov.ua та n_beskova@mon.gov.ua
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