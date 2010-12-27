Міносвіти оприлюднило проект Концепції мовної освіти

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України оприлюднило для громадського обговорення проект Концепції мовної освіти, з текстом якого можна ознайомитися у рубриці "Громадське обговорення" на офіційному сайті МОН.

Пропозиції та зауваження можна надсилати до 20 січня 2011 р. за електронними адресами: k_tkachuk@mon.gov.ua та n_beskova@mon.gov.ua