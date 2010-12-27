У РФ за поведінку учнів відповідатимуть персонально педагоги?

Міністр освіти і науки Російської Федерації Андрій ФУРСЕНКО пропонує ввести персональну відповідальність педагогів за поведінку учнів, пишуть РИА-Новости.

Як відомо, у середині грудня на Манежній площі в самому центрі Москви сталися заворушення - більше 5 тис. футбольних фанатів і націоналістів влаштували несанкціоновану акцію, яка вилилася в погроми. Звучали націоналістичні гасла, було побито кількох десятків людей. Приводом для безчинств стало вбивство вболівальника ФК "Спартак" Єгора Свиридова. Через чотири дні виникла небезпека нових зіткнень, зокрема біля Київського вокзалу, і міліція затримала в цілому понад тисячу осіб. За даними глави МВС Рашида НУРГАЛІЄВА, серед затриманих є неповнолітні - їм по 14-15 років.

"Головне завдання - це, по-перше, персональна відповідальність, навіть не міністрів, а тих, хто безпосередньо спілкується з дітьми - директорів шкіл, вчителів, викладачів вузів, щоб це не закінчувалося лише уроком", - сказав міністр під час засідання Держради, на якому обговорюються проблеми демографії та національних взаємовідносин.

За його словами, за останні два тижні відбулося два великих заходи під егідою Міністерства освіти та науки - нарада всіх міністрів освіти регіонів і зустріч ректорів провідних вузів, де ця тема була однією з центральних. А.ФУРСЕНКО вважає, що сьогоднішній молоді нецікаво вчитися і це призводить до того, що вона направляє свою енергію нерідко в агресивний русло.

"Якщо навчання орієнтоване тільки на підготовку до іспиту, причому, до одного за все життя, а не на отримання знань кожен день, то, звичайно, залишається величезна кількість часу займатися чим завгодно, але не головною справою для молоді", - сказав А.ФУРСЕНКО.

На його думку, повинен бути додатковий урок, "на якому будуть розповідати, як треба себе вести".

Російсе інформагенство відзначає, що у понеділок президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив уряду скорегувати програми громадянського виховання школярів і студентів, і створити сучасну структуру для організації дозвілля молоді, щоб запобігати міжетнічним конфліктам.